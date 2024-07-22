eğitim durumu tayini hakkında

2022 subat ayinda fizyoterapist olarak ise başladım 3+1 olarak atandım sonradan kadroya gecirildik. bu sene tip fakultesini kazandim egitim durumu tayini yapmak istiyorum ama haklarimin 3+1 gore devam ettigi söyleniyor nasil bir yol izlemeliyim

2022 subat ayinda fizyoterapist olarak ise başladım 3+1 olarak atandım sonradan kadroya gecirildik. bu sene tip fakultesini kazandim egitim durumu tayini yapmak istiyorum ama haklarimin 3+1 gore devam ettigi söyleniyor nasil bir yol izlemeliyim