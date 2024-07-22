Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2024 20:26
Mazeret Tayini

İyi akşamlar cezaevinde 2 sağlık memuruyuz diğer arkadaşım ücretsiz izinde ben şuan tek calisiyorum eşim başka bir yere tayin oldu bir süredir orda calisiyor mazeret tayin döneminde tercih yaptım onun öncesinde geçici görev talebinde bulundum ama müdür olumsuz görüş bildirdiği için onaylanmadı mazerete karisabilirler mi sonuç olarak eş durumu mazereti aile birliğine engel olabilirmi eşim askeri personel bu arada

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