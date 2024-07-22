Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2024 20:35
Emekli İkramiyesi

Emekli ikramiyesinin taksitli ödenecegi söylentisi var bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerAcil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.Hemşire hastahane dışı nerelerde çalışabiliril içi tayinSağlık Sen Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu 3+1 sözleşmeli PersonelMaaş farkı kaç tl olursağlık bakanlığı mazeret tayinibecayiş 3+1 görevlendirme Kurumlar arası geçiş

Sözlük

destan gibi başlıklar 1 büyüyünce anlarsın 2 yaşam koçu 1 ay sen beni yanlış anladın 1 sabah sabah çekilmiyor 1 en sevmediğimiz konu başlıkları 1 pazartesi günü futbol sohbeti 1 güne bir söz bırak 1 güzel kızların sessiz hapşırması 3 Ben bi çay koyup geleyim 1

Son Haberler

Okul önünde çöpe atılan bayraklar polisi alarma geçirdiİyi Parti'de istifalar sürüyorDiplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladıHz. Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltına alındıMeriç Nehri'nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?