Gelir Vergisi İstisna Tutarı Sorunu

Herkese selamlar. Kamuda sözleşmeli avukat olarak çalışıyorum. Temmuz ayı bordromda gelir vergisi istisna tutarı 2550.32 TL olarak görünüyor. Başka sözleşmeli avukat arkadaşlarımda 3001.06 TL olarak görünüyor. Memurlar.net üzerinden Gelir Vergisi İstisna Tutarını düzenleyen tabloya baktığımda da Temmuz ayının 3001.06 olması gerektiğini gördüm. Fakat Kurumunun mutemeti KBS sisteminde Gelir Vergisi İstisna Tutarına müdahale edemediğini neden böyle bir sorunun olduğunu kendisinin de açıklayamayacağını söyledi. Bilgisi olan varsa ve cevaplayabilirse çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler

Herkese selamlar. Kamuda sözleşmeli avukat olarak çalışıyorum. Temmuz ayı bordromda gelir vergisi istisna tutarı 2550.32 TL olarak görünüyor. Başka sözleşmeli avukat arkadaşlarımda 3001.06 TL olarak görünüyor. Memurlar.net üzerinden Gelir Vergisi İstisna Tutarını düzenleyen tabloya baktığımda da Temmuz ayının 3001.06 olması gerektiğini gördüm. Fakat Kurumunun mutemeti KBS sisteminde Gelir Vergisi İstisna Tutarına müdahale edemediğini neden böyle bir sorunun olduğunu kendisinin de açıklayamayacağını söyledi. Bilgisi olan varsa ve cevaplayabilirse çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler