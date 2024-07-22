KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 21:43
Askeriyede kpss'ye girmek

Merhabalar kardeşim önlisans kpss'ye girecek ama askeriyede ve ikametgahıyla arasında da 13 saatlik yol var. Askeriyeden izin verilir demişler ama git gel 3 gün verirlerse telef olacak. İkametgah değiştirmenin ya da sınav merkezi değiştirmenin başka bir yolu var mıdır acaba bilgilendirirseniz minnettar olurum.


kreatin
Memur
22 Temmuz 2024 22:10
ösymye sınav merkezi değiştitme dilekçesi verilebiliyor
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