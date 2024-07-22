KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Temmuz 2024 21:45
40 günde kpss

Şuanda 70 net yapıyorum. Türkçe 20 matematik 15 tarih 20 coğrafya 10 vatandaşlık 5 net yapıyorum. Dil bilgisi çalışmadım coğrafya eski bilgiler, çok çalışmadım genel olarak derslere. Sınava kadar 40 günde 90 ile 100 net arası yapmak istiyorum ne öneriyorsunuz denemeler üzerinden mi gidiyim video izleyip konuları mi kapatayım zamanı yönetme ve haşin taktiklerinize ihtiyacım var buyurun dostlar

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