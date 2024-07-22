KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 21:50
2024/1 merkezi atama Yıldız Teknik Üniversitesi

Maliyeden tercih yapan oldu mu acaba 4459

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama Tahminleri2024/1 merkezi atama bekleme konusuKPSS'nin iptal olamaması sorunsalı.KPSS 2024 iptal edilirse yeni tarih ne olmalı?OSYM neredesin? Memurlar.net ? , Basın ? 1.600.000 insan emeği var? Neredesiniz?2026 KPSS için ne zaman başlanmalı?Hangi yıla benzer sizce?Tarih Mezunu olup Tıbbi sekreterlik düşünmekKpss 2024 puanın bi önemi yok artık

Sözlük

şu an çalan şarkı 3 algida keyif 1 Toktamış 1 yaşam koçu 1 insanların sıcaktan ve yangınlardan bıkması 2 destan gibi başlıklar 1 güne bir söz bırak 1 takipten çıkarmak 5 ay sen beni yanlış anladın 1 anlatamadıklarımız 1

Son Haberler

Okul önünde çöpe atılan bayraklar polisi alarma geçirdiİyi Parti'de istifalar sürüyorDiplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladıHz. Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltına alındıMeriç Nehri'nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?