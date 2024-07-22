Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 22:11
527 hak ediş ve ilişki kesme

Hayırlı günler herkese.şu an 4/1 yim 05.08.2024 tarihli 527 hak edişim var ancak pbs sistemine baktığımda bugün yani 22.07.2024 tarihinde pbs sistemine 527 hak ediş erken verilmiş 4/2si olmuşum. 05.08.2024 tarihinden önce ilişki kesersem 527 hak edişi personelin geri alma gibi bir durumu olur mu acaba teşekkürler


Çavani
22 Temmuz 2024 23:38

Bilgisi olan var mı arkadaşlar?

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