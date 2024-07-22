Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 22:14
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI HÂLÂ ÜCRETLER YATIRILMADI
neredeyse iki ay olacak lgs sınavı olalı, sonuçlar bile açıklandı biz hala ücret bekliyoruz aynı okulda görevli öğretmen parayı alalı kaç gün oldu ne zaman bitecek bizim bu sahipsizliğimiz acaba

fatih6767
Aday Memur
22 Temmuz 2024 22:41

Geçen sene de geç yatırıldı yazıklar olsun

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