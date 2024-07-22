LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI HÂLÂ ÜCRETLER YATIRILMADI

neredeyse iki ay olacak lgs sınavı olalı, sonuçlar bile açıklandı biz hala ücret bekliyoruz aynı okulda görevli öğretmen parayı alalı kaç gün oldu ne zaman bitecek bizim bu sahipsizliğimiz acaba

neredeyse iki ay olacak lgs sınavı olalı, sonuçlar bile açıklandı biz hala ücret bekliyoruz aynı okulda görevli öğretmen parayı alalı kaç gün oldu ne zaman bitecek bizim bu sahipsizliğimiz acaba