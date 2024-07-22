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Editörler : F16 Gökçen


22 Temmuz 2024 22:17
İkinci üniversite yardım

İkinci üniversite olarak egzersiz ve spor bilimleri ya da rekreasyon okumayı düşünüyorum bu bölümler hakkında bilgi verebilecek olan var mı

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