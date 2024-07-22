Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 22:24
Danışman Öğretmen Ücreti

Merhaba arkadaşlar, bu yıl ilk kez üniversite uygulama öğrencilerim oldu. Altı öğrencim vardı. 12 hafta 8 saat olarak derslere katıldılar. Ücret hesaplamasını koordinatör müdür yardımcısına sorduk fakat net bir cevap veremedi. Konu hakkında bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi?


Abıhayat2
Memur
22 Temmuz 2024 23:06
96 saat ek ders alırsınız o da ortalama 10000 ediyor üniversitenin ek dersi MEB'in ek dersi arasında fiyat farkı pek yok

Kelamsever
22 Temmuz 2024 23:41

Çok teşekkür ederim hocam


mzonen
Aday Memur
23 Temmuz 2024 00:12
Bize 2300 gibi bir ödeme yaptılar
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