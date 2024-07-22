Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Temmuz 2024 22:26
eğitim durumu tayini hakkinda
2022 şubat ayında fizyoterapist olarak ise başladım 3+1 sistemine gore atandim sonradan kadroya geçtik.bu sene tıp fakultesini kazandim egitim durumu tayini yapmak istiyorum ancak ozluk haklarimin 3+1 sistemine gore devam ettigi soyleniyor tayin verirsem red mi gelir ne yapmam lazim?

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