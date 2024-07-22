Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


22 Temmuz 2024 22:44
Msb işçi uygulamalı sınav

Msb işçi mülakatında uygulamalı ne yaptırılabilir ?

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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