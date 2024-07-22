KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 23:27
KPSS 2024 Kimya Mühendisleri

Arkadaşlar merhaba;

Sınava giren bütün arkadaşlara geçmiş olsun. Kimya Mühendisleri olarak kaç net yaptığımızı bu konu altında paylaşabiliriz.

Ben kendimden başlayayım, 75 net yaptım.


Zol Sauza
22 Temmuz 2024 23:58

Telegram üzerinden 2024 KPSS kanalı oluşturdum. Dileyenler katılım gösterip oradan da paylaşım yapabilir arkadaşlar.


Zol Sauza
23 Temmuz 2024 00:00

https://t.me/boost/KimyaMuh


kreatin
Memur
23 Temmuz 2024 00:02
75.75 net yaptım bende hocam
Toplam 3 mesaj

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