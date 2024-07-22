KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 23:40
2024 Kpss sınavı hakkında Meclise verilen Soru Önergeleri ve içerikleri

Sınavın akıbeti ne olur bilinmez, meclise sunulan üç ayrı soru önergesindenden biri içerisinde geçen bir ifade beni oldukça şaşırttı. Çünkü ne burada ne de başka bir yerde böyle bir iddia hiç gündeme gelmedi. Soru hatalarını konuştuk, farklı kitapçıklarda farklı soru kökleriyle sorulmuş soru olup olmayacağını konuştuk(ayçiçeği sorusu); daha sınavın ertesi gününde Bingöl milletvekili Ali Öztunç'un kitapçıkların eksik teslimi ile ilgili soru önergesini biliyoruz, ama şu iddia yeni ve tuhaf:

Uşak milletvekili Ali Karaoba'nın iddiası şu "Sınav kitapçıklarının farklı şehirlerde sınav öncesinde açıldığı iddiaları derinlemesine araştırılmış mıdır?Araştırıldıysa netice nedir?"

Hayda. Hani Bingöl'de demiyor, Bingöl'de zaten açıldı da denmiyordu, öyle bir iddia hiç olmadı. Açılma nerden çıktı şimdi? Bunu kim iddia etti arkadaşlar? Ben öğrencilerden böyle bir şey duymadım. Acaba yüksek kesimlerde kulaktan kulağa yayılan böyle bir söylenti mi var ki böyle bir şeyMEB Bakanı Yusuf Tekin'e sorulsun? Bilemedim.

1. Soru önergesi: Hemensınavdan bir gün sonra Bingöl Milletvekili Ali Öztunç, Bingölde kitapçıkların eksik teslimi ile ilgili soru önergesi sundu.

2. Soru Önergesi:21 Temmuz 2024 tarihli soru önergesinde Uşak milletvekili Ali Karaoba'nın soruları şunlar:

?Türkçe, Tarih, Matematik ve Coğrafya sorularında herhangi bir hata bulunmakta mıdır? Sınav kitapçıklarının farklı şehirlerde sınav öncesinde açıldığı iddiaları derinlemesine araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa netice nedir? Farklı kitapçıklarda soruların farklı yazıldığı iddiası doğru mudur??

3. Soru Önergesi: 22 Temmuz 2024 tarihli soru önergesinde Ankara milletvekili Kürşad Zorlu'nın soruları özetle şunlar: "Sınavda hatalı soru var mı? Soruları akıllı zeka mı hazırladı? Bundan sonra ne olacak?"

Soru Önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor.


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Memur
22 Temmuz 2024 23:44

1. Önerge doğru ise kopyayla siralamalar geriler. Güven müven kalmadı.


Bingöliktisat
Şef
23 Temmuz 2024 00:12
2022 ilk sınavın sorularının absurtlugu ile bu sınavın sorularının absurtlugu benzer zaten . garibanlar çözemesin bizim seçtiklerimiz yüksek puan alsın .
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