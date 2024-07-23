KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Temmuz 2024 00:24
Kpss Alan 2024 uzmanlık sınavları için yardım

Merhabalar

Öncelikle sonuçlarıma baktım 80-85 arasinda p-48 den puanım gelicek guy duy ve müfettişlik sınavlarını kovalayacağım ilanların açılması ne kadar süre alır ya da bu süre içinde hangi kaynakları almamı tavsiye edersiniz. Şimdiden teşekkürler.

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