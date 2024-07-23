Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


23 Temmuz 2024 01:23
Atama iptali ve devam eden iptal davası
Herkese selamlar. Aşağıda bahsettim dava özettir ve 08.03.2023 tarihinde açılmış bir idari dava olup hala devam etmektedir. Benzer durumu yaşayan var mıdır? yorumlarınızı ve tecrübelerinizi paylaşmanızı bekliyorum. teşekkür ederim. 31.12.2022 tarihli Resmi Gazete ve X Üniversitesi tarafından yayınlanan Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi alım ilanında "Müzik Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri veya Türk Müziği Devlet Konservatuarı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Türk Halk Müziği Anasanat veya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak" şartı ile ilan açılmıştır. Müvekkil davacı da X Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel bilimler bölümü ve X Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri (YL) (TEZLİ) mezunu olup ve gerekli bütün şartları (ALES, YÖKDİL, Yüksek Lisans Tezi) sağladıktan sonra ilgili kuruma başvurusunu yaparak sınava girmeye hak kazanmıştır. Sınav olumlu neticelenmiş olup kazandığı ilan edildikten ve güvenlik soruşturması sürecine girmişken ve burada da bir sorun yaşanmamışken X Üniversitesi Rektörlüğü atamanın sonucunu keyfi bir şekilde iptal etmiş ve müvekkilin ataması gerçekleşmemiştir. Davacının kazandığı ilan edildikten sonra bu iptal işlemi açıkça hukuka ve yasaya aykırı olup, iptal işlemini iptali gerekir. Nitekim Rektörlüğün red yazısında "Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünce oluşturulan jüri yüksek lisans transkriptinizi inceleyerek ağırlıklı olarak Türk Halk Müziği derslerini aldığınız bahisle ve tek başvuru olması gerekçesiyle kanaatini müracaatınızın kabulü yönünde belirlemiş ve sınav sonucunda başarılı olduğunuzu belirtmiştir. Ancak Rektörlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda ilanda belirtilen "Türk Halk Müziği Anasanat veya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak." şartını taşımadığınız tespit edildiğinden jürinin almış olduğu karar iptal edilmiş ve atamanızın yapılmamasına karar verilmiştir." şeklindeki iptal gerekçesi ile atama iptal edilmiştir

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