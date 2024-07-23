Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 08:52
İl içi atamada 3 yıl şartı kaldırılsın

İl içi atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


aa.gülçiçek1100
Memur
23 Temmuz 2024 09:06
bekarlar için 3 yıl işkence. keşke kaldırılsa..

majesteleri7
Daire Başkanı
23 Temmuz 2024 09:19

Oyuncak ettiniz iyice yok 6 ayda bir il içi olsun


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
23 Temmuz 2024 10:25

Arkadas rahatsız sanırım surekli aynı basligi açıyor.

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