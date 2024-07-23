Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Temmuz 2024 09:00
İl disiplin kurulu

merhaba arkadaşlar il disiplin kurulunda sonuçlar ne zaman belli oluyor

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTrafik-Devriye ekipler-KarakolTemmuz maaş farkları ne zaman yatar?Kamu bankası ve Polislik ikilemiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıAvukat vekâlet olmadan soruşturma dosyasını inceleyebilir mi?Polis maaşları çok düşük kaldıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıÜniversite borçlanmasıOcak 2025 zammı

Sözlük

Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 2 şu an çalan şarkı 2 titanic 1 kate middleton 1 algida keyif 1 ayrılmaz üçlü 1 güzel kızların sessiz hapşırması 3 ya romeo ölmeseydi 1 insanların sıcaktan ve yangınlardan bıkması 2 ay sen beni yanlış anladın 1

Son Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısıDezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı4 terörist etkisiz hale getirildiDolar kuru bugün ne kadar?Borsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?