Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 09:42
Yüksek lisans dolayısıyla MEB'ten görevlendirme iptali üzerine

Merhaba hocalarım,

Bu sene tez dönemim başladığı için sözleşmeli öğretmen olarak Çukurova Üniversitesinden, bir üst kurum olduğu için, çalıştığım Kozan MEM'e görevlendirme iptal dilekçesi iletmek istiyorum. İlkokulda şu an 10 saatim olduğu için 15 saati tamamlamam gerekiyor, ama tez meşakkatli bir çalışma olacak. Önceden tez yazanlar, sizler deneyiminizi paylaşır mısınız? Süreç nasıldır?

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