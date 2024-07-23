Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 09:54
Hastane Performansı

Merhaba arkadaşlar.

sizden ricam paylaşamanız mümkünse ve sakıncası yoksa çalıştığınız hastanelerin dönerleri hakkında bilgi verir misiniz teşekkürler

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