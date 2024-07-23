Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2024 10:11
CTE NAS Tayinini İptal Eden Personeller

Merhabalar,

CTE NAS tayin talepleri alınırken ilanda ve başvuru ekranında talebi olumlu değerlendirilen personelin iptal için göndereceği taleplerin her ne sebeple olursa olsun iptal taleplerin olumlu karşılanmayacağı belirtilmektedir.

Ben toplamda 3 farklı kurumda görev almış bir personel olarak (kampüs ceza infaz kurumları) gördüğüm kadarıyla ataması yapılan personelin %30-40'ı iptal için talepte bulunuyor ve Genel Müdürlük bu talepleri olumlu olarak değerlendiriyor.

Yapılan bu tayin iptalleri mevzuata uygun mudur?

Zaten genel olarak kurumlardan kısıtlı sayıda personelin tayin talebi olumlu değerlendirilebiliyor iptal yapılması halinde yedek bir liste oluşturulup bu personellerin görev yerlerinin değiştirilmesi gerekmez mi?

Tayinini iptal ettirip diğer senelerde tekrardan tayin yazan personel kurum tayin kotasını mükerrir olarak kullandığı için diğer tayin talep eden personellerin hakkına girmiş olmaz mı?

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