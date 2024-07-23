KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Temmuz 2024 10:31
Kızım EA sıralama 3 binde şu anda kararsız. Hangi bölümü okumasını tavsiye edersiniz? Teşekkürler

Hukuk fakültesi ile siyasal bilgiler fakültesi arasında kaldı. Özel mi devlet üniversitesini mi tercih etmeli? Bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlardan bilgi almak istiyorum.

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