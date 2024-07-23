Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 10:42
Kızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?

sınıf öğretmenliği, Hukuk fakültesi ile siyasal bilgiler fakültesi arasında kaldı. Özel mi devlet üniversitesini mi tercih etmeli? Bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlardan bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim


asrınmücahidesi
Genel Müdür
23 Temmuz 2024 10:53

Tabii ki Hukuk


Tlghca
Memur
23 Temmuz 2024 10:56

Günaydın. Liseyi bitirmiş bir genç (lütfen.. çocuğunuzu tenzih ederim.) dedi ki...ben hayatımı araba yıkayarak kazanacağım. Bir dükkan açacak bu sektörde en iyisi ben olacağım dedi diyelim. Üniversite puanı da güzel bir mühendisliğe giriyor olsa dahi tercihi çocuğa bırakmak en doğrusudur. O çocuk, eğer isterse, sektördeki açığı bulur, dükkanda iyi bir hizmet verir, güzel bir gelir ve iyi bir hayat yaşar. Bu onu toplumda statü olarak doktordan daha aşağı yada çöpçüden daha yukarı yapmaz. toplumda saygın bir mesleği olur.

Her sektörün kendine göre zorlukları var. Devlet kadrolarına dayalı bir sistemde atamalarda çok azaldı biliyorsunuz. Kızınız sabırlı, çocuklarla ilgilenmeyi seviyor, ruhen çocukların seviyesine inebiliyor ise...mesleği severek ve karşılaştığı sorunları çözerek yapacaktır. Ama sadece sınıf öğretmenlerinin ekonomik durumlarına ve çalışma saatlerine bakarak tercih yaparsanız...ilerde bir zaman diliminde mesleki deformasyona uğrayarak o meslekte mutsuz olacaktır. Tercih yaparken mesleklerin kazanç ve çalışma koşullarına göre değil mesleği icra ederken onun mutlu olup olamayacağına bakarak tercihi kendisine bırakmanızı öneririm.


bulaşşıkk
Memur
23 Temmuz 2024 11:44

Öğretmenlik yazmasında ne yazarsa yazsın.


hoca7979
Aday Memur
23 Temmuz 2024 11:50
Bırak ozaman beğenmiyorsan
bulaşşıkk, 1 saat önce

Öğretmenlik yazmasında ne yazarsa yazsın.


yvzhfz
Aday Memur
23 Temmuz 2024 11:52
Öğretmenliği sıralamaya bile koymasın.Diğer bölümler gelmiyorsa seneye bir daha girsin.Seneye yine öğretmenlik yazmasın.

isyu
Aday Memur
23 Temmuz 2024 11:55

sen daha kendi değerli mesleğine değer vermiyorsun sana kim niye değer versin

yvzhfz, 1 saat önce
Öğretmenliği sıralamaya bile koymasın.Diğer bölümler gelmiyorsa seneye bir daha girsin.Seneye yine öğretmenlik yazmasın.

llfenerli34ll
Memur
23 Temmuz 2024 12:15

Kesin hukuk eğitim fakültesi yazmayın boşa yeşillik olsun diye okunur artik


Tlghca
Memur
23 Temmuz 2024 12:22

Yalnız EA da 3.000 sıralama çok iyi bir değer. Hacettepe Sınıf öğretmenliği bile min 49 binle alıyor. Sınıf öğretmenliği elbette kötü değil ama...kızınızın da fikrini alarak daha farklı alternatifleri düşünebilirsiniz.


yvzhfz
Aday Memur
23 Temmuz 2024 12:31
Ben değer veriyorum da bunun gençler için bir önemi yok.Gençler bana değil politikalara bakmalı.
isyu, 1 saat önce

sen daha kendi değerli mesleğine değer vermiyorsun sana kim niye değer versin


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
23 Temmuz 2024 12:38

Sen kendi kararlarının arkasinda duramıyorsun daha. Millete akıl vermek ne haddine

asrınmücahidesi, 2 saat önce

Tabii ki Hukuk


Kagiş
Müsteşar
23 Temmuz 2024 12:40

Hukuk fakültesini tercih etsin! Avukat vekalet ücretleri hiç fena değil! Hakim ya da savcı olursa havası bile yeter! Hiçbir şey yapmasa bile siyasete girer ve ilerler! Bugün bizim memlekette siyasetle uğraşanların en az yarısı hukuk mezunudur! Alternatif olarak siyasal bilgiler düşünebilirsiniz ama önceliğiniz hukuk olsun! Okulu bitirir bitirmez de hemen siyasi bir partinin belde,ilçe, il ..vs bir teşkilatına mutlaka girsin! Parti avukatı olursa tamamdır. İleride ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkan adayı, milletvekili adayı bile olur.

Çocuğunuz bu yolu takip edip kariyer yaparsa torunları bile duacısı olur.Benden söylemesi.))

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