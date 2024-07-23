Kızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?

Günaydın. Liseyi bitirmiş bir genç (lütfen.. çocuğunuzu tenzih ederim.) dedi ki...ben hayatımı araba yıkayarak kazanacağım. Bir dükkan açacak bu sektörde en iyisi ben olacağım dedi diyelim. Üniversite puanı da güzel bir mühendisliğe giriyor olsa dahi tercihi çocuğa bırakmak en doğrusudur. O çocuk, eğer isterse, sektördeki açığı bulur, dükkanda iyi bir hizmet verir, güzel bir gelir ve iyi bir hayat yaşar. Bu onu toplumda statü olarak doktordan daha aşağı yada çöpçüden daha yukarı yapmaz. toplumda saygın bir mesleği olur.

Her sektörün kendine göre zorlukları var. Devlet kadrolarına dayalı bir sistemde atamalarda çok azaldı biliyorsunuz. Kızınız sabırlı, çocuklarla ilgilenmeyi seviyor, ruhen çocukların seviyesine inebiliyor ise...mesleği severek ve karşılaştığı sorunları çözerek yapacaktır. Ama sadece sınıf öğretmenlerinin ekonomik durumlarına ve çalışma saatlerine bakarak tercih yaparsanız...ilerde bir zaman diliminde mesleki deformasyona uğrayarak o meslekte mutsuz olacaktır. Tercih yaparken mesleklerin kazanç ve çalışma koşullarına göre değil mesleği icra ederken onun mutlu olup olamayacağına bakarak tercihi kendisine bırakmanızı öneririm.