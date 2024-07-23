Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 10:42
Kızım EA sıralama 3 binde şu anda kararsız. sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk siy

sınıf öğretmenliği, Hukuk fakültesi ile siyasal bilgiler fakültesi arasında kaldı. Özel mi devlet üniversitesini mi tercih etmeli? Bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlardan bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim


asrınmücahidesi
Genel Müdür
23 Temmuz 2024 10:53

Tabii ki Hukuk

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