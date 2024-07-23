Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 10:56
derece kademe düzeltilmesi
hizmet birleştirmemi 4 aydır yaptıramıyorum bir de lisans tamamlama yaptım hepsi için il sağlığa dilekçe verdim ama derece kadememi bakanlık yapacakmış bu doğru mu? birleştirme yapanlar ortalama ne kadar beklediler sgk dan yazı gelmedi diyorlar

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