derece kademe düzeltilmesi

hizmet birleştirmemi 4 aydır yaptıramıyorum bir de lisans tamamlama yaptım hepsi için il sağlığa dilekçe verdim ama derece kadememi bakanlık yapacakmış bu doğru mu? birleştirme yapanlar ortalama ne kadar beklediler sgk dan yazı gelmedi diyorlar

hizmet birleştirmemi 4 aydır yaptıramıyorum bir de lisans tamamlama yaptım hepsi için il sağlığa dilekçe verdim ama derece kadememi bakanlık yapacakmış bu doğru mu? birleştirme yapanlar ortalama ne kadar beklediler sgk dan yazı gelmedi diyorlar