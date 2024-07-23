Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 10:59
Eğitim tayini + eşdurumu tayini
Kadrolu hemşire olarak görev yapmaktayım Eğitim tayini ile diyarbakır iline tayin istedim onaylandı ve burda başlangıç yaptım arkamdan eşim eş durumu tayininde bulunduğunda 2 seferindede pdc doluluk oranından kaynaklı red geliyor bu şekilde benim eğitim hakkım engellenmiş olmuyormu bu konuda bilgisi olan varmı

14mühendis
Memur
23 Temmuz 2024 12:20
Hayır olmuyor. Sebep söylenmiş. Zaten yönerge ve yönetmelikleri incelerseniz pdc uygun olması şartıyla diye yazar. Ayrıca burada asıl olan eğitiminiz değil yapmakla sorumlu olduğunuz işinizdir.
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