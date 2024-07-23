Eğitim tayini + eşdurumu tayini

Kadrolu hemşire olarak görev yapmaktayım Eğitim tayini ile diyarbakır iline tayin istedim onaylandı ve burda başlangıç yaptım arkamdan eşim eş durumu tayininde bulunduğunda 2 seferindede pdc doluluk oranından kaynaklı red geliyor bu şekilde benim eğitim hakkım engellenmiş olmuyormu bu konuda bilgisi olan varmı

Kadrolu hemşire olarak görev yapmaktayım Eğitim tayini ile diyarbakır iline tayin istedim onaylandı ve burda başlangıç yaptım arkamdan eşim eş durumu tayininde bulunduğunda 2 seferindede pdc doluluk oranından kaynaklı red geliyor bu şekilde benim eğitim hakkım engellenmiş olmuyormu bu konuda bilgisi olan varmı