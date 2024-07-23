Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 11:18
özel eğitim öğretmenleri yan ödeme

arkadaşlar merhaba.özel eğitim öğretmeniyim geçen aya kadar yan ödemem 180 gözüküyordu bu ay 316 olmuş.başka bir özel eğitimci arkadaş kendisinin geçen aya kadar 250 aldığını söylemişti.burda bir yanlıs var mı varsa geçmişe dönük hak talep edebilir miyiz?teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Doğum izni hesaplama. YardımMaaş farkıÖğretmenler: ''Eğitimbirsen'' ile ''Türkeğitimsenden'' istifa için ne bekliyorsunuz?20-21 Temmuz Açık lise ücreti hangi ek dersle yatarİkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzYeniden idarecilikUzman öğretmen maaşıKızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?Açık lise sınavında hataÇocuk gelişimi 4 yıllık bölüm hk.

Sözlük

kendine gelememek 1 Ben bi çay koyup geleyim 1 titanic 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 2 titanik neden battı 1 tatilden dönüp sözlüğe yazmak 3 yaşam koçu 1 ayrılmaz üçlü 1 güne bir söz bırak 1 Kavun ve karpuz kilosunun tarlada 4 tl düşmesi 1

Son Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısıTFF'de yeni yönetim kurulunda istifaDevlet Bahçeli'den sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklamaAksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAbdulkadir Uraloğlu: Milli Elektrikli Hızlı Tren 2025'te raylara iniyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?