Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 11:50
MEMNU HAKLAR İADESİ SONRASI DÖNÜŞ

SAĞLIK BAKANLIĞINDA MEMUR OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN MEMURİYET ÖNCESİ İŞLEMİŞ OLDUGUM SUÇ NEDENİYLE CEZAEVİNDE YATTIM.SUÇ ADAM ÖLDÜRME TEŞ.TÜM CEZA BİTİP GEÇERLİ OLAN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA MEMNU HAKLARI İADESİ KARARINI ALDIM.KURUMUM OLAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPTIM.MÜDÜRLÜK BİZİMLE ÇALIŞMANDA HERHANGİ BİR SAKINCA YOKTUR DİYEREK DİLEKÇEMİ BAKANLIĞA GÖNDERDİ.YASADA BULUNA İBARE KURUM İDARESİ DEDİĞİ ÇALIŞILAN KURUM MU YAKSA ÇALIŞILAN KURUMUN BAĞLI OLDUGU BAKANLIK MIDIR BİLGİSİ OLAN BU KONUDA EMSALİ BİLEN ARKAŞLAR CEVAP VERİRSE MEMNUN OLURUM

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