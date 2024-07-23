Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Temmuz 2024 12:52
Promosyon Guncelleme

Eylül ayında Vakıfbank promosyon güncellemesi yapacak arkadaslar


pol29
Aday Memur
23 Temmuz 2024 12:55
Net olarak yazmışsın ama bilgiyi nereden aldınız kesinliği nedir acaba ?

Nasuhbey
Şef
23 Temmuz 2024 13:04

2025 için olması lazm 2025 de alacgiz

Toplam 2 mesaj

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