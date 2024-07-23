Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2024 12:59
Zabıt/icra katiplik sertifika sorunu

Değerli büyüklerim aklıma takılan bir kaç soruyu beni aydınlatmanız için soruyorum şuan adalet 1. Sınıf öğrencisiyim ortaöğretim kpss ye başvurdum katip olmak istiyorum fakat mezun olmayanlardan bilgisaray sertifikası istiyor. Almak biraz zahmetli. Ama bazı şekillerde başvuru yapabiliyormuşuz galiba şuan klavye teknikleri dersini başarıyla tamamladığıma dair ve bilgi teknolojileri dersinden de cb harf notuyla (bilgi teknolojilerinden) muaf olduğumu gösteren transkriptim var bunları okul bitmediği için kullanamazsın diyen var işin Aslı nedir illaki bilgisayar sertifikası almam şartmı bilgili ilgili kişilerin yardımına ihtiyacım var aydınlstırsanız çok mutlu olurum :)

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