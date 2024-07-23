Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 13:04
Sağlık bakanlığ, Danıştayın memur gih sabit ve teşvik iptali iddiası

Kurumumuzda Danıştay kararı ile Memur gibi gih personelinin artık taban ve teşvik alamayacağı konuşuluyor. Bu doğru mu, net bilgisi olan var mı?


mudurhoplatan53
Aday Memur
23 Temmuz 2024 13:21

Olması gereken budur gih personeli sağlık hizmeti vermediği için almaması gerek

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