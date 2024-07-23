KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2024 13:26
Neden hala açıklama yok?

Normalde hatalı soru olduğunda ÖSYM ertesi gün bile karar veriyordu.Ama 8 gün gün oldu hâlâ ses seda yok.


dgsdgsdgs
Memur
23 Temmuz 2024 14:03

Tasarruf tedbirleri var. Açıklamadan da tasarruf yapıyorlar.


memurlukyolum
Aday Memur
23 Temmuz 2024 14:03

ben de merak ediyorum açıklansa da rahatlasak !!!!


memurlukyolum
Aday Memur
23 Temmuz 2024 14:05

:) aynen olabilir

dgsdgsdgs, 1 saat önce

Tasarruf tedbirleri var. Açıklamadan da tasarruf yapıyorlar.


memurlukyolum
Aday Memur
23 Temmuz 2024 14:06

toplam kaç soru etti iptal edilebilecek soru sayısı 5 mi 6 mı eğitim bilimlerinden de bir soru varmş


Jeanbay3
Aday Memur
23 Temmuz 2024 14:33

Kesin misakı milli sorusunu iptal ederler başkada sıkıntı yok derler.

memurlukyolum, 1 saat önce

toplam kaç soru etti iptal edilebilecek soru sayısı 5 mi 6 mı eğitim bilimlerinden de bir soru varmş

Toplam 5 mesaj

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