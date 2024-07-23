Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2024 13:27
Kadrolu personel eş durumu mahkeme açma

Merhabalar, ben 1,5 yıl önce kadrolu olarak çevre şehircilik bakanlığına atandım. Adaylığım martta bitti ve martta eş durumu dilekçemi verdim. Eşim özel sektörde ve tüm şartları sağlıyor. 4 ay geçmesine rağmen cevap gelmedi ve 20 gün önce ikinci dilekçemi verdim. Yine cevap gelmedi ve aradığımda bir engelim olmadığını ama ne zaman yapacaklarının belirsiz olduğunu söylüyorlar. Bu durumda mahkeme açsak kazanır mıyız sizce? Benzer durumları yaşayan veya olumsuz cevap gelmediği halde zımni red süresi dolunca mahkeme açan var mı aranızda?


Memuravukatı
Şef
23 Temmuz 2024 13:37

zımni ret süresinde dava açmazsanız zaten geçmiş olsun. 30+60 gün dava açma süreniz var. Kolay davalar olmuyor ancak emsalleri var


insaatmuhendis
23 Temmuz 2024 13:46

Birinci dilekçem için o süre geçti ama ikinci için 30. günden itibaren açabilirim değil mi?

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