KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2024 13:41
İstanbul'da tek yaşamak

İstanbul?a atanıp tek maaşla memur olarak geçinmek zor mu ?


Jeanbay3
Aday Memur
23 Temmuz 2024 13:44

Valla zor mu kolay mı bilmiyorum ama en büyük hayalim buydu&#128532;


krekium
Aday Memur
23 Temmuz 2024 13:46

semtten semte göre değişir.


broman
Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:07

Maaş robotundan yeni başlayan 9/3 güncel maaşlara ve sahibinden de güncel kiralara bakarsanız cevap çıkar ortaya, kira ve faturaları ödedikten sonra ay sonuna kadar çubuk krakerle beslenirim derseniz mümkün ancak :)


Av99161
Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:12

İstanbulda yaşayan biri olarak söylüyorum, çok zor. Semtten semte değişen bir durum var diyemem. Uygun fiyatlı semtte oturayım derseniz ama atandığınız yer daha merkeziyse gününüzün toplamda en az 4 saati yolda geçer. İsyanbulda insanlar sabah 6da yola çıkmaya başlıyor işe gitmek için ve o saatte bile toplu taşımalar tıklım tıkış. İstanbulun normali haline geldi bu. Kendi aracımla giderim derseniz de geçmiş olsun, mesai saatlerinde özellikle akşam trafiği diye bir şey var, saat 17de başlar, gündüz 14.00 de yarım saatte vardığınız yere eğer saat 17de yola çıkarsanız 19dan önce varamazsınız.

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