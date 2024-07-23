Tatilde whatsapp'tan gelen mesajlar

Yahu iyi de kafamız sürekli bununla meşgul mü olacak!? Ders yılında meşgul, yaz tatilinde meşgul....vs. Bırakın da okulu, öğrenciyi, veliyi biraz özleyelim! İşi sürekli yanımızda taşımak zorunda mıyız arkadaş?

Bana ne sınav sonuçları açıklandıysa? Kazanıp yerleşenlere,yerleşecek olanlara hayırlı olsun! Kazanamayan, yerleşemeyecek olanlara da geçmiş olsun seneye yine denesinler!! Allah herkesin gönlüne göre versin!

Başka ne yapacağız! WhatsApp gruplarında teselli seansları mı düzenleyeceğiz ya da kapıya gidip davul-zurna kutlama mı yapacağız? Bizim başka işimiz yok mu? 10 ay boyunca bir sürü abidik gubidik angarya ile uğraş ondan sonra yaz tatilinde de telefon başında santral memuru gibi bekle öyle mi!? Hadi yaaa!))