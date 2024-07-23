Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 13:46
Tatilde whatsapp'tan gelen mesajlar

Öğretmen tatilde okul grubuna gelen mesajlar ile ilgilenmek zorunda mı? Öğrenci tercih yapmamış, arayın gelsin, şu mesajı veli grubunda paylaşın vs. Bir sürü mesaj geliyor. Arayan veli çok oluyor. Bunları izinde yapmak durumunda mıyız


feridun74
Şef
23 Temmuz 2024 13:58

öğretmen, izinde de olsa öğretmendir, tatile de olsa öğretmendir. maaş alıyoruz, görevimiz var, hukuken görevdeyiz.... bunu unutmayın. ama tabi bu, her mesaja cevap ver, her mesajın gereğini yap anlamında gelmez. bazı idareciler kendi işlerini öğretmene yıkıyor. bunu ayırmak gerekir. idare, öğretmen, öğrenci, veli dengesini bir tarafı kırmadan, mağdur etmeden, işi aksatmadan kurmak gerekir. sınırları ve sorumlulukları bilmek gerekir. mesela tercih meselesi doğrudan öğretmeni ilgilendirmez. veli veya öğrenci danışmak için arıyorsa fikir vermek ise faydalı olur.


Drm123
Aday Memur
23 Temmuz 2024 14:02

Yıllık ücretli izin konsepti nereye gitti?


Kagiş
Müsteşar
23 Temmuz 2024 15:04

Yahu iyi de kafamız sürekli bununla meşgul mü olacak!? Ders yılında meşgul, yaz tatilinde meşgul....vs. Bırakın da okulu, öğrenciyi, veliyi biraz özleyelim! İşi sürekli yanımızda taşımak zorunda mıyız arkadaş?

Bana ne sınav sonuçları açıklandıysa? Kazanıp yerleşenlere,yerleşecek olanlara hayırlı olsun! Kazanamayan, yerleşemeyecek olanlara da geçmiş olsun seneye yine denesinler!! Allah herkesin gönlüne göre versin!

Başka ne yapacağız! WhatsApp gruplarında teselli seansları mı düzenleyeceğiz ya da kapıya gidip davul-zurna kutlama mı yapacağız? Bizim başka işimiz yok mu? 10 ay boyunca bir sürü abidik gubidik angarya ile uğraş ondan sonra yaz tatilinde de telefon başında santral memuru gibi bekle öyle mi!? Hadi yaaa!))

feridun74, 1 saat önce

öğretmen, izinde de olsa öğretmendir, tatile de olsa öğretmendir. maaş alıyoruz, görevimiz var, hukuken görevdeyiz.... bunu unutmayın. ama tabi bu, her mesaja cevap ver, her mesajın gereğini yap anlamında gelmez. bazı idareciler kendi işlerini öğretmene yıkıyor. bunu ayırmak gerekir. idare, öğretmen, öğrenci, veli dengesini bir tarafı kırmadan, mağdur etmeden, işi aksatmadan kurmak gerekir. sınırları ve sorumlulukları bilmek gerekir. mesela tercih meselesi doğrudan öğretmeni ilgilendirmez. veli veya öğrenci danışmak için arıyorsa fikir vermek ise faydalı olur.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Doğum izni hesaplama. Yardımİkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzMaaş farkıYeniden idarecilikÖğretmenler: ''Eğitimbirsen'' ile ''Türkeğitimsenden'' istifa için ne bekliyorsunuz?20-21 Temmuz Açık lise ücreti hangi ek dersle yatarUzman öğretmen maaşıKızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?Açık lise sınavında hataÇocuk gelişimi 4 yıllık bölüm hk.

Sözlük

güne bir söz bırak 1 kate middleton 1 büyüyünce anlarsın 1 takipten çıkarmak 6 sabah sabah çekilmiyor 1 soruya soruyla karşılık vermek 2 güzel kızların sessiz hapşırması 2 anlatamadıklarımız 1 titanic 1 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 5

Son Haberler

Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konulduTürkiye'den İsrail'e UNRWA tepkisiÇoban sorununa yerli çözüm önerisi'2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin'TÜBİTAK: Güncel deprem haritası 2025 yılı sonunda hazır

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?