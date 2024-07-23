Tarım Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Tarım Bakanlığı da diğer kurumlar gibi kıyafet yönetmeliğine tabidir ve bu yönetmelikte kıyafetin nasıl olacağı belirtilmiştir.

Ancak bizim teşkilatta genelde işler arazide/ahırda yürütüldüğünden teknik ve sağlık personeli işe uygun serbest kıyafet giyer. Diğer personel ise amirin tutumuna bağlı olarak giyinir. Uzun yıllardır bu konuda kendi dairemde ya da başka yerlerde herhangi bir kısıtlama olduğunu görmedim ve duymadım.