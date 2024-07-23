Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2024 13:52
Tarım Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Merhabalar,

İlçede Destek Personeli olarak görev yapmaktayım. Şu am yaz döneminde olduğumuz için kılık-kıyafete çok dikkat etmediklerini söylediler fakat kış döneminde dikkat ediliyormuş. Kot pantolon yasak,Tişört yasak gibi şeyler söyleniyor. Yönetmelikte spesifik birşeyler göremedim. Gerçekten kot pantolon vb şeyler yasak mı? Herhangi bir uyarı vb birşey ile karşılaşmadım Tişört pantolon ile geliyorum. 3 ay oldu başlayalı tam bilgimde yok yardımcı olursanız sevinirim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
23 Temmuz 2024 13:58

Tarım Bakanlığı da diğer kurumlar gibi kıyafet yönetmeliğine tabidir ve bu yönetmelikte kıyafetin nasıl olacağı belirtilmiştir.

Ancak bizim teşkilatta genelde işler arazide/ahırda yürütüldüğünden teknik ve sağlık personeli işe uygun serbest kıyafet giyer. Diğer personel ise amirin tutumuna bağlı olarak giyinir. Uzun yıllardır bu konuda kendi dairemde ya da başka yerlerde herhangi bir kısıtlama olduğunu görmedim ve duymadım.


oguzhankeskindr
Aday Memur
23 Temmuz 2024 14:33

Söylediklerinizi mesai arkadaşlarımızda belirtti. Lakin İlçede çalışıyor ve aynı binada birden çok kurum var bende destek personeli olduğum için sıkıntı çıkar mı bilemedim. Amirime sorduğumda günlük kıyafetlerimle gelebileceğimi belirtti.

Yönetmelikte spesifik olarak birşey göremedim acaba ben yanlış birşeye mi bakıyorum bana yönetmeliğin linkini gönderebilir misiniz?

YUSUF YILDIRIM, 1 saat önce

Tarım Bakanlığı da diğer kurumlar gibi kıyafet yönetmeliğine tabidir ve bu yönetmelikte kıyafetin nasıl olacağı belirtilmiştir.

Ancak bizim teşkilatta genelde işler arazide/ahırda yürütüldüğünden teknik ve sağlık personeli işe uygun serbest kıyafet giyer. Diğer personel ise amirin tutumuna bağlı olarak giyinir. Uzun yıllardır bu konuda kendi dairemde ya da başka yerlerde herhangi bir kısıtlama olduğunu görmedim ve duymadım.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
23 Temmuz 2024 14:43

Amiriniz öyle dediyse neden arkasını araştırıyorsunuz ki? Eğer art niyetli biri değilse sıkıntı çıkarmayacaktır.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/3.5.85105.pdf

Kıyafet yönetmeliğine uymamanın cezası "Uyarma"dır. Bu cezayı vermeden önce de bundan sonra uygun giy diye uyarırlar. Size de ona uyarsınız. Şimdilik amirinizin dediğini yapın.

Merak etmeyin artık 28 şubat döneminde değiliz.

oguzhankeskindr, 43 dk. önce

Söylediklerinizi mesai arkadaşlarımızda belirtti. Lakin İlçede çalışıyor ve aynı binada birden çok kurum var bende destek personeli olduğum için sıkıntı çıkar mı bilemedim. Amirime sorduğumda günlük kıyafetlerimle gelebileceğimi belirtti.

Yönetmelikte spesifik olarak birşey göremedim acaba ben yanlış birşeye mi bakıyorum bana yönetmeliğin linkini gönderebilir misiniz?

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