KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2024 14:15
2024 KPSS iibf kaçla kapatır?

Arkadaşlar sizce İİBF son atamaya kadar sözleşmeli alımlar 80 puana düşer mi?


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Memur
23 Temmuz 2024 14:57

77-78. Normalde 76 ya düşer derdim de bizim hakkımızı hukukçulara ortak etmisler. SSK yüksek kapatacak ornegin bunların yüzünden.

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