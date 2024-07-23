KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Temmuz 2024 14:43
Aöf için başvurulabilecek kadrolar
Anadolu Üniversitesi Uluslarası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İşletme aynı anda okuyorum. Uluslararası ilişkiler den ağustos ayında mezunum İnşallah. Kpss dışında kamu kurum ve kuruluşlarının hangi sınavlarına girebilirim? üstadlarım yol gösterirse sevinirim teşekkür ederim saygılarımla

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