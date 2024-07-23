Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


23 Temmuz 2024 14:50
ALES kaldırılan bölümlerde özel şartlar nelerdir
ALES muafiyeti söz konusu olan bölümlerde diğer şart olarak neleri sağlamak gerekir? lisans mezuniyeti yeterli midir? AÖF mezunları başvuruda bulunabilir mi?

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