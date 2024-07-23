KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2024 14:57
felsefe-sosyoloji mezunu pdr
aöf felsefe yahut sosyoloji mezunları formasyon alarak kolejde pdr olabilir mi? kendim için sormuyorum pdrciler üstüme yürümesin lütfen ben felsefeden psikolojiden anlamam.

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