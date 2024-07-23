Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2024 15:12
Ücretsiz izne ayrılan kadrolu memurun kadrolu eşine eş yardımı verilir mi alan var mı?

Kadtolu eşi izne aytılan kadrolu memur eş yardımı alır mı ??


E.Kayı Han
Editor
23 Temmuz 2024 15:26

evet verilir.


E.Kayı Han
Editor
23 Temmuz 2024 15:27

E devletten kamu personeli aile bildirim sistemine girin. oradan yeni bildirim deyin. eşi çalışmıyor seçeneğini işaretleyin ve mutemete gönder deyin. Mutemeti bilgilendirin. mutemet evrakı onayladığı zaman eş yardımı alacaksınız.


Nabera
Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:30

Aynı iş yerindeyiz mutemetin iş yerindekinin haberi var diyoruz ama olmaz diyor sorcam falan diyor ama brn izne ayrılalı 4 ay oldu hala esim es yardımı alamadı ama bu dediğinizi ilk kez duydum

E.Kayı Han, 2 saat önce

E devletten kamu personeli aile bildirim sistemine girin. oradan yeni bildirim deyin. eşi çalışmıyor seçeneğini işaretleyin ve mutemete gönder deyin. Mutemeti bilgilendirin. mutemet evrakı onayladığı zaman eş yardımı alacaksınız.

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