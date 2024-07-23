KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Temmuz 2024 15:22
İç güvenlik fakültesi ilk öğrencilerini alıyor

j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak, m) ÖSYM tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinden (AYT); Eşit Ağırlık (310.000), Sayısal (330.000) ve Sözel (350.000) ham taban puan almış olmak. n) Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından başvuruda bulunanlardan ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı AYT sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (248.000), Sayısal için en az (264.000) ve Sözel için en az (280.000) ham taban puan almış olmak.


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Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:22
2024 YILI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 22 Temmuz 2024 Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesine 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 40 (kırk) kadın, 160 (yüzaltmış) erkek olmak üzere toplam 200 (ikiyüz) ve şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından 10 (on) öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 23 Temmuz - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak İç Güvenlik Fakültesinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

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Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:23
2024 YILI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR a) Türk vatandaşı olmak, b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak, c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak, d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak, e) 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, g) ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Test (AYT) sınavından belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak, ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, h) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, ı) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli soruşturma/kovuşturma veya idari soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, i) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak, m) ÖSYM tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinden (AYT); Eşit Ağırlık (310.000), Sayısal (330.000) ve Sözel (350.000) ham taban puan almış olmak. n) Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından başvuruda bulunanlardan ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı AYT sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (248.000), Sayısal için en az (264.000) ve Sözel için en az (280.000) ham taban puan almış olmak.

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Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:34
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Sınav Öncesi Hususlar Öğrenci kaynakları MADDE 5- (1) Fakültenin esas öğrenci kaynağı lise ve dengi okul mezunlarıdır. (2) Başkanlıkça yapılacak dikey geçiş sınavında başarılı olan PMYO öğrencileri Fakülteye kabul edilebilir. Eğitim-öğretim şekli ve süresi MADDE 25- (1) Fakültede, lise ve dengi okulları bitiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler için lisans eğitimi yapılır. (2) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakültede verilen derslerin en az %30'u İngilizce dilinde yapılır

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Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:37
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine alınacak öğrencilerin niteliklerini, giriş, eğitim-öğretim ve dikey geçişe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine alınacak adaylarda aranacak nitelikleri, adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını, seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu, öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretimlerini, sınavları ve değerlendirme esaslarını, başarı durumlarını, stajlarını, öğrencilere verilecek izinleri, mazeret durumlarını, dikey geçiş esaslarını, öğrenciliğin sona ermesi, öğrencilikten çıkma, çıkarılma, mezuniyet ve diploma işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci, 19 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

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Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:38
Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aday: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine müracaat edenlerden henüz kesin kaydı yapılmamış olanları, b) Akademi: Polis Akademisini, c) Akademik genel not ortalaması (AGNO): Öğrencilerin Fakültede almış oldukları tüm program derslerinden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını, ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, d) Bakan: İçişleri Bakanını, e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, f) Başkan: Polis Akademisi Başkanını, g) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını, ğ) Bölüm: Akademinin, eğitim-öğretiminde Emniyet Teşkilatının hizmet konularına göre amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan, eğitim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi, h) Dekan: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Dekanını, ı) Dekanlık: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Dekanlığını, i) Dönem: Eğitim-öğretim yarıyılını, j) Dikey geçiş sınavı: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine dikey geçiş yolu ile alınacak Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencilerine yönelik yapılacak sınavı, k) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretim iki dönemini, l) Eğitim sonu sınavı: 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavı, m) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, n) Erasmus+ öğrencisi: Erasmus+ Programına kabul edilen öğrenciyi, o) Erasmus+ Programı: Yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesini, ö) EÖYK: Polis Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu, p) Fakülte: İç Güvenlik Fakültesini, r) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü, s) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü, ş) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, t) İntibak eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi, u) Kredili ders: Öğrencilerin bilgi ve analiz düzeylerini ölçen, teorik ve/veya uygulamalı olarak işlenen ve bir değerlendirme sistemine göre değerlendirilen AKTS değerine sahip akademik program derslerini, ü) Mutlak değerlendirme sistemi: Her bir öğrencinin notunu diğer öğrencilerden bağımsız olarak belirli mutlak standartlara göre ölçen değerlendirme sistemini, v) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini, y) Öğrenci: Fakülte öğrencisini, z) PMYO Müdürlüğü: Akademiye bağlı Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini, aa) PMYO öğrencisi: PMYO Müdürlüklerinde eğitim-öğretim gören öğrencileri, bb) Rütbeli personel: Komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, dördüncü sınıf emniyet müdürü, üçüncü sınıf emniyet müdürü, ikinci sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü ve sınıf üstü emniyet müdürü rütbesindeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli, cc) Sınav merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Akademi ve bağlı eğitim kurumlarını, çç) Şartlı geçer not: DC (Zayıf-Orta) ve DD (Zayıf) harf notlarını, dd) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını, ee) Ulusal kredi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi, ff) Uzaktan eğitim: İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak yürütülen ve yüz yüze olmayan eğitimi, gg) Yazılı sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını, ifade eder.

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Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:40
Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32553 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Sbz1dftd
Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:42
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2024 yayımlanmış. bu öğrenciler YATLIMI olacak? fakülte dediği için 4 yıl eğitim alacaklar. KOMİSER YARDIMCISI OLARAK BAŞLAYAK KONTENJAN 200 KİŞİ evet sadece 200 kişi. 3000 4000 olarak aldıkları neydi 6 ay eğitim ile

Sbz1dftd
Aday Memur
23 Temmuz 2024 15:55
2028 de ilk mezunlarını verecekler
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