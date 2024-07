İç güvenlik fakültesi ilk öğrencilerini alıyor

Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aday: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine müracaat edenlerden henüz kesin kaydı yapılmamış olanları, b) Akademi: Polis Akademisini, c) Akademik genel not ortalaması (AGNO): Öğrencilerin Fakültede almış oldukları tüm program derslerinden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını, ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, d) Bakan: İçişleri Bakanını, e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, f) Başkan: Polis Akademisi Başkanını, g) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını, ğ) Bölüm: Akademinin, eğitim-öğretiminde Emniyet Teşkilatının hizmet konularına göre amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan, eğitim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi, h) Dekan: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Dekanını, ı) Dekanlık: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Dekanlığını, i) Dönem: Eğitim-öğretim yarıyılını, j) Dikey geçiş sınavı: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine dikey geçiş yolu ile alınacak Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencilerine yönelik yapılacak sınavı, k) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretim iki dönemini, l) Eğitim sonu sınavı: 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavı, m) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, n) Erasmus+ öğrencisi: Erasmus+ Programına kabul edilen öğrenciyi, o) Erasmus+ Programı: Yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesini, ö) EÖYK: Polis Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu, p) Fakülte: İç Güvenlik Fakültesini, r) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü, s) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü, ş) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, t) İntibak eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi, u) Kredili ders: Öğrencilerin bilgi ve analiz düzeylerini ölçen, teorik ve/veya uygulamalı olarak işlenen ve bir değerlendirme sistemine göre değerlendirilen AKTS değerine sahip akademik program derslerini, ü) Mutlak değerlendirme sistemi: Her bir öğrencinin notunu diğer öğrencilerden bağımsız olarak belirli mutlak standartlara göre ölçen değerlendirme sistemini, v) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini, y) Öğrenci: Fakülte öğrencisini, z) PMYO Müdürlüğü: Akademiye bağlı Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini, aa) PMYO öğrencisi: PMYO Müdürlüklerinde eğitim-öğretim gören öğrencileri, bb) Rütbeli personel: Komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, dördüncü sınıf emniyet müdürü, üçüncü sınıf emniyet müdürü, ikinci sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü ve sınıf üstü emniyet müdürü rütbesindeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli, cc) Sınav merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Akademi ve bağlı eğitim kurumlarını, çç) Şartlı geçer not: DC (Zayıf-Orta) ve DD (Zayıf) harf notlarını, dd) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını, ee) Ulusal kredi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi, ff) Uzaktan eğitim: İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak yürütülen ve yüz yüze olmayan eğitimi, gg) Yazılı sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını, ifade eder.

