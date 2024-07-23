İç güvenlik fakültesi ilk öğrencilerini alıyor

2024 YILI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR a) Türk vatandaşı olmak, b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak, c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak, d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak, e) 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, g) ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Test (AYT) sınavından belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak, ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, h) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, ı) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli soruşturma/kovuşturma veya idari soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, i) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak, m) ÖSYM tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinden (AYT); Eşit Ağırlık (310.000), Sayısal (330.000) ve Sözel (350.000) ham taban puan almış olmak. n) Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından başvuruda bulunanlardan ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı AYT sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (248.000), Sayısal için en az (264.000) ve Sözel için en az (280.000) ham taban puan almış olmak.

2024 YILI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR a) Türk vatandaşı olmak, b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak, c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak, d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak, e) 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, g) ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Test (AYT) sınavından belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak, ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, h) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, ı) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli soruşturma/kovuşturma veya idari soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, i) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak, m) ÖSYM tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinden (AYT); Eşit Ağırlık (310.000), Sayısal (330.000) ve Sözel (350.000) ham taban puan almış olmak. n) Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından başvuruda bulunanlardan ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı AYT sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (248.000), Sayısal için en az (264.000) ve Sözel için en az (280.000) ham taban puan almış olmak.