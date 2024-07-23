Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 15:36
Van promosyon
merkez ilçeler için promosyon ne verildi ve yeni gelen öğretmene de veriliyor mu bilginiz var mı arkadaşlar

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