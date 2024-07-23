Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2024 15:41
Belediyeden başka kuruma nakil

Arkadaşlar belediyede 5 yıl sözleşmeli personel olarak çalıştıktan sonra 2023 yılında kadroya geçtim. Kadroya geçtiğimiz zaman mahalli idareler dışında başka kuruma nakil olamayacağımız söyleniyordu. Marmara belediyeler birliğiyle görüştüğümde bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu için ilerleyen zamanlarda değişiklik olabileceğini söylemişlerdi. Hala mahalli idareler dışında nakil işlemi olmuyor mu? Bilgisi olan arkadaşlar yorumlarsa çok sevinirim.


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Aday Memur
23 Temmuz 2024 16:50

şuan için belediye personellerinin sadece yerel yönetimler arası geçişi mümkün. kurumlarası nakil yasağıyla ilgili herhangi bir hukuksal iptal durumu yada kanun değişikliği mevcut değil.

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