Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2024 15:47
denklik belgesi ile memur olma hakkında

Herkese merhabalar, geçen yıl KKTC de lisans mezunu oldum. Denkliğimi aldım fakat e devlette hala "başvurunuz denklik komisyonunca değerlendirilmektedir" yazısı mevcut. pomem ve astsubaylık başvurusu açıldığında başvuru yapacagım, sorun çıkar mı bilmiyorum. Yüksek öğretim kurulunu aradım, memurluk başvurusu için sorun olmayacagını söylediler. Emin olamıyorum, bilgisi olan mevcutsa konu hakkında yardımcı olabilir mi?

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