KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2024 16:29
Kariyer kapısından alım

Kariyer kapısından alımlarda 4b sözleşmeli olanlar yine aynı memur maaşını alıyorlar dimi ?


LindaLimonata
Aday Memur
23 Temmuz 2024 16:40
evet ama sanırım süresiz sözleşmeli olarak ataniyorlar.

kpssmhdur
Aday Memur
23 Temmuz 2024 17:00

O ne demek oluyor sorun yaratıyor mu sonra ? İstedikleri zaman sözleşme feshi yapabiliyorlar mi?

LindaLimonata, 35 dk. önce
evet ama sanırım süresiz sözleşmeli olarak ataniyorlar.
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