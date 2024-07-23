KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2024 16:34
KİT'ler personele yol yemek ücreti gibi ödemeler veriyor mu?

Merhaba, KİT'lerde yol yemek gibi aylık ödemeler var mı?

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