Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 16:51
kura sonucu?

arkadaşlar cuma günü kura günü sonucumuzu nereye bakıp göreceğiz açıklanınca?

Çok Yazılan Konular

Acil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.Hemşire hastahane dışı nerelerde çalışabilirSağlık Sen Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu 3+1 sözleşmeli Personelil içi tayin2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerEş durumu tayini2024 iller arası tayin komisyon değerlendirmesağlık bakanlığı mazeret tayiniEğitim tayini + eşdurumu tayini3+1 görevlendirme

Sözlük

yaşam koçu 1 iki dünya bir araya gelse 2 çorapsız ayakkabı giymek 1 en çok güldüğüm cümleler 2 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 5 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 1 bir mekanın kazıkçı olduğunu anlamanın yolları 1 anlatamadıklarımız 1 kumanya 1 sabah sabah çekilmiyor 1

Son Haberler

Dolar 32,88 TL'ye gerilediAltının kilogram fiyatı 2 milyon 585 bin liraya yükseldiAk Partili Çelik: Bu bir katliam yasası değilTüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi KomisyondaÖzel'den MHP'ye: Tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grup

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?