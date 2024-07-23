Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2024 17:14
geçici görevlendirme
merhaba ben Ankara büyükşehir Belediyesinde kadrolu memurum. farklı bir ilde bulunan bir üniversiteye geçici görevlendirme ile gidebilir miyim? örnek veriyorum. geçmek istediğim üniversiteyi de ayarladım. bunu en sağlam şekilde nasıl yapabilirim?

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