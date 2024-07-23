merhaba ben Ankara büyükşehir Belediyesinde kadrolu memurum. farklı bir ilde bulunan bir üniversiteye geçici görevlendirme ile gidebilir miyim? örnek veriyorum. geçmek istediğim üniversiteyi de ayarladım. bunu en sağlam şekilde nasıl yapabilirim?

merhaba ben Ankara büyükşehir Belediyesinde kadrolu memurum. farklı bir ilde bulunan bir üniversiteye geçici görevlendirme ile gidebilir miyim? örnek veriyorum. geçmek istediğim üniversiteyi de ayarladım. bunu en sağlam şekilde nasıl yapabilirim?